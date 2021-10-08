Amethi News: हाईवे पर शव रखकर किया प्रदर्शन

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पोस्टमार्टम के बाद मायके पक्ष के लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया और जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने लोगों को समझाकर शव समेत उन्हें रायबरेली भेज दिया। मंगलवार दोपहर बाद पोस्टमार्टम के बाद पिकअप और ई-रिक्शा से मायके पक्ष के कई लोग जायस कोतवाली पहुंचे। लोगों ने कोतवाली गेट के सामने वाहन रोक दिए।इसके बाद शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शव समेत मायके पक्ष के लोगों को वाहनों में बैठाया और ओदारी सीमा के पार पहुंचाया।इसके बाद सभी लोग शव लेकर रायबरेली रवाना हो गए। सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। विसरा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।