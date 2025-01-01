Amethi News: लक्ष्मी ने लिखा सबसे बढ़िया निबंध

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निबंध प्रतियोगिता में लक्ष्मी ने प्रथम, प्रियांशी ने द्वितीय और तौसीफ ने तृतीय स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में सादिका बानो ने प्रथ, लक्ष्मी ने द्वितीय और सलामुननिशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सामान्य ज्ञान में प्रियांशी, मोनिका और प्रदीप की टीम ने प्रथम, जबकि लक्ष्मी, सादिका और तौसीफ की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया।रंगोली प्रतियोगिता में नुरूलनिशा ने प्रथम, प्रियोशी ने द्वितीय और सलामुननिशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगिता में प्रियांशी ने प्रथम, नंदिनी ने द्वितीय व मोनिका ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य रेखा यादव ने विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति क्षमता और तार्किक सोच विकसित होती है।