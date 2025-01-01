Amethi News: लक्ष्मी ने लिखा सबसे बढ़िया निबंध
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 09 Sep 2026 12:48 AM IST
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अमेठी सिटी। राजकीय हाईस्कूल रानीगंज में मंगलवार को रंगोली, निबंध, भाषण, सामान्य ज्ञान और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हुए प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
निबंध प्रतियोगिता में लक्ष्मी ने प्रथम, प्रियांशी ने द्वितीय और तौसीफ ने तृतीय स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में सादिका बानो ने प्रथ, लक्ष्मी ने द्वितीय और सलामुननिशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सामान्य ज्ञान में प्रियांशी, मोनिका और प्रदीप की टीम ने प्रथम, जबकि लक्ष्मी, सादिका और तौसीफ की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया।
रंगोली प्रतियोगिता में नुरूलनिशा ने प्रथम, प्रियोशी ने द्वितीय और सलामुननिशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगिता में प्रियांशी ने प्रथम, नंदिनी ने द्वितीय व मोनिका ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य रेखा यादव ने विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति क्षमता और तार्किक सोच विकसित होती है।
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निबंध प्रतियोगिता में लक्ष्मी ने प्रथम, प्रियांशी ने द्वितीय और तौसीफ ने तृतीय स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में सादिका बानो ने प्रथ, लक्ष्मी ने द्वितीय और सलामुननिशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सामान्य ज्ञान में प्रियांशी, मोनिका और प्रदीप की टीम ने प्रथम, जबकि लक्ष्मी, सादिका और तौसीफ की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया।
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रंगोली प्रतियोगिता में नुरूलनिशा ने प्रथम, प्रियोशी ने द्वितीय और सलामुननिशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगिता में प्रियांशी ने प्रथम, नंदिनी ने द्वितीय व मोनिका ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य रेखा यादव ने विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति क्षमता और तार्किक सोच विकसित होती है।
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