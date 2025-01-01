Amethi News: 22 घंटे बाद तालाब में मिला मासूम का शव

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विंध्याचल निवासी मुजीद का बेटा अनस करीब एक सप्ताह पहले अपनी मां के साथ ननिहाल आया था। सोमवार सुबह करीब नौ बजे वह घर के सामने खेल रहा था। कुछ देर बाद परिजनों की नजर पड़ी तो अनस वहां नहीं था। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई।पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, मगर अनस का सुराग नहीं मिला। घर के पास तालाब और कुआं होने से परिजनों ने उसके पानी में गिरने की आशंका जताई। स्थानीय गोताखोरों ने तालाब में तलाश शुरू की। सफलता नहीं मिलने पर अयोध्या से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई।तालाब में अधिक दलदल होने से नाव से तलाशी नहीं हो सकी। एसडीआरएफ और गोताखोरों ने अन्य संसाधनों से तलाश जारी रखी। देर रात एसपी सरवणन टी ने डॉग स्क्वायड और स्वाट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिया।करीब 22 घंटे मशक्कत के बाद मंगलवार को अनस का शव तालाब से बरामद कर लिया गया। अनस की मौत के बाद उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता मुजीद भी गमगीन हैं। भाई अल्तमस और अहद छोटे भाई की मौत से बिलख रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मासूम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश की जा रही थी। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है।