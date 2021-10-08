Amethi News: फंदे से लटकी मिली विवाहिता, हत्या का आरोप

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उनका आरोप है कि पिटाई कर हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटकाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नुजहत बानो का निकाह करीब 10 वर्ष पहले मोहम्मद अकरम से हुआ था। घटना के समय वह घर में अकेली थी। पति उमरा के लिए गए हैं।ससुर आशिक अली बकरी चराने गए थे, जबकि सास पड़ोसी के घर गई थी। शाम को सास घर लौटी तो नुजहत बानो को कमरे में फंदे से लटका देखा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।महिला को नीचे उतारा गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल से महिला का मोबाइल बरामद किया। मौत की सूचना पर नुजहत बानो की सुल्तानपुर के राजापुर समरी निवासी मां जनैब बानो और बहन शना बानो मौके पर पहुंचीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करता था।मांग पूरी न होने पर उसकी पिटाई कर हत्या की गई और शव फंदे से लटका दिया गया। हालांकि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। प्रभारी निरीक्षक अरुण मिश्र ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।मायकेवालों के आरोपों समेत घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।