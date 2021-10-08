Amethi News: प्रेमी संग पति की हत्याकर फंदे से लटकाया था शव

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राकेश का शव रविवार सुबह कमरे में छत के पंखे के हुक से दुपट्टे के सहारे लटका मिला था। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा। रिपोर्ट में चोटों के निशान मिलने की जानकारी पर परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया।राकेश के पिता जगदीश ने तहरीर में आरोप लगाया कि पत्नी राजकुमारी ने प्रेमी वंशराज संग मिलकर राकेश की हत्या की और शव फंदे पर लटका दिया। तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। मृतक के ससुर की भूमिका अभी सामने नहीं आई है। इसकी भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल जारी है।