Amethi News: बच्चों की सीख परखने के बताए तरीके

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अमेठी सिटी। एफएलएन प्रशिक्षण के अंतिम दिन बुधवार को बीआरसी संग्रामपुर में शिक्षकों को बच्चों की सीख का आकलन करने के तरीके बताए गए। संतूर पाठ्यपुस्तक के प्रभावी उपयोग व प्रगति पत्र में विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति दर्ज करने की जानकारी दी गई। संदर्भदाता एआरपी आशीष श्रीवास्तव, दीपक बरनवाल, निरंजन सिंह, प्रियांशु पांडेय और विनय शुक्ला ने संतूर की विषयवस्तु के अनुसार गतिविधियां कराने पर चर्चा की। शिक्षकों को बच्चों की समझ और सीखने की प्रगति का आकलन कर उसे व्यवस्थित रूप से दर्ज करने की जानकारी दी गई। आकलन के आधार पर आगे की शिक्षण गतिविधियां तय करने पर भी जोर दिया गया।