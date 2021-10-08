Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 17 Sep 2026 12:45 AM IST
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1- दुखदुरिया
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के सती महारानी मंदिर में दुखदुरिया का आयोजन होगा।
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2- मेला
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के लोदीबाबा धाम में मेला लगेगा।
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3- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सरमें में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
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4- सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल कंजास में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी।
शाम 05:00 बजे। गणेश महोत्सव के तहत भेल जगदीशपुर गणेश पूजा समिति की तरफ से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
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5- गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के पूरे जवाहर सिंह गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के महिया सिंदुरिया गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा।
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6- शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बिला का बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
सुबह 10:00 बजे। तिलोई के देवकली गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तिलोई उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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7- जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के हारीपुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम होगा।
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सुबह 10:00 बजे। अमेठी के सती महारानी मंदिर में दुखदुरिया का आयोजन होगा।
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2- मेला
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के लोदीबाबा धाम में मेला लगेगा।
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3- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सरमें में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
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4- सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल कंजास में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी।
शाम 05:00 बजे। गणेश महोत्सव के तहत भेल जगदीशपुर गणेश पूजा समिति की तरफ से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
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5- गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के पूरे जवाहर सिंह गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के महिया सिंदुरिया गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा।
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6- शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बिला का बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
सुबह 10:00 बजे। तिलोई के देवकली गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तिलोई उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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7- जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के हारीपुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम होगा।
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