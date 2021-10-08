Amethi News: दौड़ में मुकेश व भाला फेंक में प्रीतम अव्वल

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दौड़ प्रतियोगिता में मुकेश ने पहला, अनुज ने दूसरा और फरहान ने तीसरा स्थान हासिल किया। भाला फेंक प्रतियोगिता में प्रीतम ने पहला और मुकेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुकेश, अभिनव, प्रीतम, अनुज, रमेश और श्रवण की टीम विजेता बनी।खो-खो प्रतियोगिता में निशा की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। विजेता टीम में रामकुमारी, अल्फिया, बासिनी, सलोनी और अमिता शामिल रहीं। प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक खेल भावना का परिचय दिया।प्रधानाचार्य विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि खेल गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। खेलों में नियमित भागीदारी से विद्यार्थियों में टीम भावना भी मजबूत होती है। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ नियमित खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया।