Amethi News: एचआरपी डे में 52 गर्भवतियों की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 17 Sep 2026 12:47 AM IST
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संग्रामपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एचआरपी डे का आयोजन हुआ। इसमें 52 गर्भवतियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। दो महिलाओं में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था मिली। सीएचसी अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह ने बताया कि सभी गर्भवतियों की हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप समेत अन्य जरूरी जांच की गई। 11 गर्भवतियों का क्यूआर कोड जनरेट कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अल्ट्रासाउंड के लिए अमेठी भेजा गया।
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