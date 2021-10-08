Amethi News: भक्तों ने बाबा के दरबार में टेका माथा

विज्ञापन

श्रद्धालुओं ने विधिविधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर की परिक्रमा कर प्रसाद चढ़ाया। आसपास के गांवों के अलावा दूरदराज क्षेत्रों से भी लोग दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजन चलते रहे। इससे दिनभर माहौल भक्तिमय बना रहा। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में लगे मेले का आनंद लिया।महिलाओं और युवतियों ने शृंगार सामग्री और घरेलू सामान की खरीदारी की। बच्चों की भीड़ खिलौनों की दुकानों पर रही। मिठाई, प्रसाद और जलपान की दुकानों पर भी चहल-पहल रही। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में सुख-शांति, अच्छी फसल और परिवार की उन्नति की कामना की। मंदिर प्रबंधन की ओर से पेयजल और कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था की गई थी। देर शाम तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा।