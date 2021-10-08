Amethi News: निबंध, भाषण और सामान्य ज्ञान में जयकिशन अव्वल

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निबंध प्रतियोगिता में जयकिशन ने पहला, मनीष ने दूसरा और शहनूर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में जयकिशन प्रथम, अल्सिफा द्वितीय और साइना बानो तृतीय स्थान पर रहीं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भी जयकिशन ने पहला स्थान हासिल किया। इसमें लेखन क्षमता व विषय की समझ के कौशल को परखा गया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों से जुड़ी जानकारी का आकलन किया गया।

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अमेठी सिटी। राजकीय इंटर कॉलेज मऊ अतवारा में सोमवार को निबंध, भाषण और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। तीनों प्रतियोगिताओं में जयकिशन ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।