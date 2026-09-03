Amethi News: शतरंज में जय किशन व चांदनी रहीं विजेता

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बालक वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता में जय किशन ने प्रथम स्थान हासिल किया। मोहित कुमार दूसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में चांदनी देवी ने बाजी मारी, जबकि अंजलि साहू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। शतरंज के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंद्वी की चाल को समझते हुए रणनीति के साथ खेल का प्रदर्शन किया।बैडमिंटन प्रतियोगिता में चांदनी साहू प्रथम और अल्सिफा द्वितीय स्थान पर रहीं। दोनों खिलाड़ियों ने निर्धारित नियमों के अनुसार मुकाबले में अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रसाद ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी नियमित रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ उनमें अनुशासन, एकाग्रता और टीम भावना विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोजन में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सहयोग किया।