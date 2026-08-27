Amethi News: आईटीआई में प्रवेश 27 अगस्त से

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अमेठी सिटी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम घोषित कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश 27 अगस्त से चार सितंबर तक होगा। जिले के जीआईटीआई गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर, जायस, मुसाफिरखाना, तिलोई, महोना पश्चिम और इन्हौना में विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही 14 निजी आईटीआई में भी प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। नोडल प्रधानाचार्य शिवाकांत द्विवेदी ने चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित अवधि में संबंधित संस्थान में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। (संवाद)