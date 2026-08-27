Amethi News: विषैले जंतु के काटने से महिला की मौत

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रमाशंकर मिश्रा के मुताबिक मंगलवार सुबह उनकी बहू कीर्ति घर में पूजा कर रही थीं। उसी दौरान किसी विषैले जंतु ने उन्हें काट लिया। किस जंतु ने काटा, इसकी जानकारी नहीं हो सकी। कुछ देर बाद कीर्ति की तबीयत बिगड़ने पर घटना की जानकारी हुई।परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिरखाना लेकर गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान कीर्ति की हालत और बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान मंगलवार रात उनकी मौत हो गई। कीर्ति अपने पीछे चार माह का बेटा छोड़ गई हैं।