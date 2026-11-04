Amethi News: छोटे झूमर और झरना लाइट की बढ़ी मांग

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गौरीगंज के दुकानदार रतन अग्रहरी ने बताया कि कंपनियों ने दिवाली को ध्यान में रखकर किफायती झूमर तैयार किए हैं। पारंपरिक बल्ब वाली कंडील के डिजाइन को नया रूप देकर छोटे झूमर बनाए गए हैं। सामान्य तौर पर बड़े झूमर घरों के इंटीरियर के अनुसार लगाए जाते हैं और इनकी कीमत 20 से 25 हजार रुपये तक होती है। इसके मुकाबले त्योहार के लिए आए छोटे झूमर कम कीमत में उपलब्ध हैं।इन्हें दिवाली के बाद भी घर की सजावट में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुकानदार आर्यन अग्रहरि के अनुसार इस बार झरना झालर की मांग अधिक है। स्टार लाइट, फेयरी लाइट और राइस लाइट भी खरीदारों को पसंद आ रही हैं। स्मार्ट सेंसर लाइट और टेंपल लाइट से लोग घर के अलग-अलग हिस्सों को सजाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार में डोर लक्ष्मी-गणेश लटकन, डबल लक्ष्मी-गणेश लटकन, मल्टी एसएमडी लाइट शिवलिंग और रोशनी वाली गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां भी उपलब्ध हैं। पानी का दीया और रंगीन एलईडी लाइट भी सजावट के विकल्प बने हुए हैं।एलईडी झालर, रोप लाइट और दीपक स्टैंड की कीमतें32 एलईडी वॉव व कलर 40 से 112गोमती पिक्सल - 18580 मीटर बजिका - 29060 मीटर रॉकेट - 23020 मीटर पिनडे - 275वाटरफॉल 120 - 240वाटरफॉल 180 - 290लीफ एक्सन - 18045 मीटर व्हाइट रोप - 85045 मीटर कलर रोप - 950600 मीटर रोप - 7,800दीपक स्टैंड व मयूर - 45 से 350