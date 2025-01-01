Amethi News: तेज बारिश बनी आफत, आठ मकान जमींदोज

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बाजारशुकुल में बारिश के चलते किशनी पंचायत के दूधाधारी गांव में अमित तिवारी और सेवरा में समर बहादुर पासी के कच्चे मकान ढह गए। अमित के घर का सामान मलबे में दब गया। समर बहादुर के छप्पर के नीचे बंधे मवेशियों को हल्की चोट आई। संग्रामपुर के पुन्नपुर में संतोष कुमारी का कच्चा मकान रात में गिर गया। मकान गिरने से पहले संतोष और उनकी तीन बेटियां बाहर निकल आईं। घर में रखा सामान मलबे में दब गया। भादर के रतापुर निवासी मनोज कुमार पांडेय का कच्चा मकान भी बारिश में ढह गया।भागीपुर स्थित बुधाइयापुर गांव में प्रेम कुमार वर्मा, मुन्ना पाठक, जगन्नाथ और पप्पू वर्मा के मकान बारिश के कारण गिर गए। मकान ढहने से घरों में रखा सामान खराब हो गया। प्रभावित परिवारों के सामने बारिश के बीच रहने की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कराकर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल, सीएमओ और एसपी कार्यालय समेत कई सरकारी परिसरों में जलभराव रहा। गौरीगंज में सहायक सहकारिता आयुक्त कार्यालय, सैंठा क्रॉसिंग, सीएचसी, स्टेशन रोड, ब्लॉक परिसर और थाने के सामने की दुकानों के आसपास पानी जमा रहा। अमेठी में तहसील, थाना, ब्लॉक, जूनियर हाईस्कूल, पशु अस्पताल, सीएचसी, एसडीएम व सीओ आवास, एसडीएम कॉलोनी, गंगागंज, तोपखाना और ककवा रोड पर जलभराव रहा।कालिकन और बारामासी अंडरपास में पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। अमेठी के राजेश कुमार ने बताया कि बारिश से उमस और गर्मी से राहत मिली है। गौरीगंज के विनोद मिश्रा ने कहा कि मौसम सुहाना हुआ है, मगर सड़कों पर पानी भरने से परेशानी बढ़ गई। तिलोई के किसान रामलाल ने बताया कि बारिश से धान की फसल को फायदा होगा। अमेठी की सीमा ने कहा कि गर्मी कम होने से राहत मिली, मगर घर के आसपास पानी जमा होने से दिक्कत हो रही है।संग्रामपुर। सैंठा-लोहिया नगर मार्ग पर मल्लूपुर के पास रविवार रात बड़ा पेड़ गिर गया। इससे कालिकन धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और लोहिया नगर-प्रतापगढ़ जाने वालों को परेशानी हुई। वन विभाग ने सुबह करीब आठ बजे पेड़ हटाया, जिसके बाद रास्ते पर आवागमन शुरू हुआ।बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए सोमवार को नर्सरी से कक्षा आठ तक के परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और अन्य बोर्ड के विद्यालय बंद रखने के निर्देश दिए गए थे।