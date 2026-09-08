Amethi News: बैडमिंटन में आसमीन व कैरम में दीपिका अव्वल

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बैडमिंटन प्रतियोगिता में आसमीन ने पहला स्थान हासिल किया। मो. रेहान दूसरे और नेहा बानो तीसरे स्थान पर रहीं। कैरम प्रतियोगिता में दीपिका तिवारी ने बाजी मारी। गुलनाज ने दूसरा और रोजी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आर्यभट्ट टीम विजेता रही, जबकि गोलवलकर टीम उपविजेता बनी।प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह नजर आया। खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानाचार्य अजय शुक्ला ने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के लिए पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।