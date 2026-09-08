फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   CHO upset over not getting salary

Amethi News: वेतन न मिलने से सीएचओ खफा

Tue, 08 Sep 2026 01:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 08 Sep 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
CHO upset over not getting salary
 सीएमओ कार्यालय में मौजूद सीएचओ। संवाद  
अमेठी सिटी। एएमएस पोर्टल पर हाजिरी दर्ज नहीं होने से जिले के कई सीएचओ का अगस्त का वेतन अटक गया है। वेतन नहीं मिलने से नाराज सीएचओ सोमवार को सीएमओ कार्यालय पहुंचे और समस्या बताई।
विज्ञापन


सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जिले में पोर्टल पर हाजिरी को लेकर सख्ती की जा रही है, जबकि प्रदेश के दूसरे जिलों में पोर्टल पर उपस्थिति के बिना भी वेतन दिया जा रहा है। सीएचओ राहुल, सविता पाठक और प्रमोद कुमार समेत अन्य ने बताया कि जुलाई का वेतन पोर्टल पर हाजिरी दर्ज किए बिना भी जारी किया गया था।
विज्ञापन


अगस्त में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को पूरा वेतन मिला, जबकि कई सीएचओ को आधा वेतन मिला है। उनका कहना था कि इससे कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने पूर्व व्यवस्था के अनुसार सभी सीएचओ को पूरा वेतन देने की मांग की। जिले में 186 केंद्रों पर सीएचओ तैनात हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि शासन से नया निर्देश आने तक पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही वेतन दिया जाएगा। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराने और शासन को पत्र भेजने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed