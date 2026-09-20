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Amethi News: झोलाछाप के इलाज के बाद बालिका ने दम तोड़ा

Sun, 20 Sep 2026 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 20 Sep 2026 12:27 AM IST
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Girl dies after treatment by quack.
 बाजारशुकुल के नरहरगढ़ मठ मजरा ऊंचगांव में गमगीन मृतक के परिजन। स्रोत: ग्रामीण
बाजारशुकुल। नरहरगढ़ मठ मजरा ऊंचगांव निवासी बब्लू की सात वर्षीय बेटी सौम्या की शुक्रवार को झोलाछाप के इलाज के बाद तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मां करिश्मा ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कमरौली थाने में तहरीर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की है।
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करिश्मा के मुताबिक सुबह उनकी बेटी सौम्या को बुखार था। वह बेटी को दवा दिलाने के लिए कठौरा गई थीं। कमरौली के औद्योगिक क्षेत्र स्थित कठौरा में संचालित मेडिकल स्टोर पर मौजूद झोलाछाप से बालका का उपचार कराया और दवा ली। घर पहुंचकर दवा देने के कुछ देर बाद सौम्या की हालत अचानक बिगड़ गई। उसकी नाक से झाग आने लगा। परिजन उसे लेकर दोबारा झोलाछाप के पास पहुंचे। वहां से अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई।
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अस्पताल ले जाने की तैयारी के दौरान ही सौम्या ने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत के बाद करिश्मा ने कमरौली थाने में तहरीर देकर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया और जांच कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
सौम्या की मौत के बाद मां करिश्मा बदहवास हैं। बेटी को याद कर वह बार-बार फफक पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि अगर पता होता कि बेटी को यहां लाने के बाद ऐसा होगा तो कभी नहीं लाती। बहनें सुमन, मोहिनी और रोहिणी तथा भाई बाबू का भी रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंचे पिता बब्लू गमगीन हैं। रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।



दो सदस्यीय टीम करेगी जांच
सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। प्रकरण की जांच के लिए एसीएमओ डॉ. प्रवीण कुमार उपाध्याय और सीएचसी अधीक्षक बाजारशुकुल डॉ. सुधीर वर्मा की दो सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम से जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीएमओ की रिपोर्ट मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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