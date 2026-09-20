Amethi News: झोलाछाप के इलाज के बाद बालिका ने दम तोड़ा

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करिश्मा के मुताबिक सुबह उनकी बेटी सौम्या को बुखार था। वह बेटी को दवा दिलाने के लिए कठौरा गई थीं। कमरौली के औद्योगिक क्षेत्र स्थित कठौरा में संचालित मेडिकल स्टोर पर मौजूद झोलाछाप से बालका का उपचार कराया और दवा ली। घर पहुंचकर दवा देने के कुछ देर बाद सौम्या की हालत अचानक बिगड़ गई। उसकी नाक से झाग आने लगा। परिजन उसे लेकर दोबारा झोलाछाप के पास पहुंचे। वहां से अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई।अस्पताल ले जाने की तैयारी के दौरान ही सौम्या ने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत के बाद करिश्मा ने कमरौली थाने में तहरीर देकर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया और जांच कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।परिजनों का रो-रोकर बुरा हालसौम्या की मौत के बाद मां करिश्मा बदहवास हैं। बेटी को याद कर वह बार-बार फफक पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि अगर पता होता कि बेटी को यहां लाने के बाद ऐसा होगा तो कभी नहीं लाती। बहनें सुमन, मोहिनी और रोहिणी तथा भाई बाबू का भी रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंचे पिता बब्लू गमगीन हैं। रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। प्रकरण की जांच के लिए एसीएमओ डॉ. प्रवीण कुमार उपाध्याय और सीएचसी अधीक्षक बाजारशुकुल डॉ. सुधीर वर्मा की दो सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम से जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीएमओ की रिपोर्ट मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।