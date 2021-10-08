Amethi News: हाईवे पर वाहन की टक्कर से किसान की मौत

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बेटे सोनू के मुताबिक, उनके पिता बेचूलाल रविवार को सब्जी लेकर साइकिल से घर लौट रहे थे। हाईवे पर मंगरौरा गांव के मोड़ के पास उनकी साइकिल अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला। स्थानीय लोगों ने उन्हें जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया और परिजनों को जानकारी दी। अस्पताल पहुंचे परिजनों को पता चला कि बेचूलाल की मौत हो चुकी है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शोर सुनकर वे मौके पर पहुंचे तो बेचूलाल सड़क पर लहूलुहान पड़े मिले। अंधेरा होने के कारण वाहन की पहचान नहीं हो सकी। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन और चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बेचूलाल की मौत से पत्नी शिवमता और बेटे सोनू व मोनू का रो-रोकर बुरा हाल है।