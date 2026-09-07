Amethi News: 22 पुरवों में नहीं पहुंची बिजली

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बड़ी ग्राम पंचायतों से अलग होकर बसाई गईं नई बस्तियों को योजना में शामिल किया गया था। वर्ष 2025 में इन पुरवों में विद्युतीकरण की जिम्मेदारी पॉयनियर पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड को दी गई थी। मार्च 2027 तक सभी पुरवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर करार हुसैन के अनुसार कनेक्शन लेने के बाद ही विद्युतीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।स्मार्ट मीटर आने के बाद कनेक्शन और मीटर का खर्च बढ़कर 5200 रुपये हो गया है। शुल्क अधिक होने से लोग कनेक्शन लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब तक 167 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। 68 उपभोक्ताओं ने शुल्क जमा किया है और 42 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि काम की धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। ग्राम प्रधानों के माध्यम से लोगों को कनेक्शन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शेष पुरवों में मार्च तक विद्युतीकरण कराने का लक्ष्य है। (संवाद)