Amethi News: संदिग्ध हालात में तालाब में डूबे युवक की मौत

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जानकारी के अनुसार शिवप्रसाद तिलोई से घर लौट रहे थे। भागीरथपुर के पास आसपास के लोगों ने उन्हें तालाब में डूबते देखा। लोगों ने शोर मचाकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश शुरू कराई। काफी मशक्कत के बाद उन्हें तालाब से निकाला गया। आधार कार्ड से पहचान के बाद परिजनों को सूचना दी।शिवप्रसाद की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पैर फिसलने से तालाब में डूबने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया है। शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं।परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने बताया कि शिवप्रसाद तालाब तक कैसे पहुंचे और किन परिस्थितियों में वह पानी में गिरे, इसकी जांच की जा रही है।