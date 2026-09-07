Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:17 AM IST
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मेला
सुबह 08:00 बजे। शाहगढ़ स्थित शमशेरियन के दुर्गनभवानी सहित जिले के देवी मंदिर परिसरों में होगा मेले का आयोजन।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज इन्हौंना में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संग्रामपुर में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। शाहगढ़ के गरथोलिया गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के मऊअतवारा गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। बाजार शुकुल के जमुवारी गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के संड़िला गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगदीशपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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सुबह 08:00 बजे। शाहगढ़ स्थित शमशेरियन के दुर्गनभवानी सहित जिले के देवी मंदिर परिसरों में होगा मेले का आयोजन।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज इन्हौंना में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संग्रामपुर में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। शाहगढ़ के गरथोलिया गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के मऊअतवारा गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। बाजार शुकुल के जमुवारी गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के संड़िला गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगदीशपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।