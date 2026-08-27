Amethi News: वायरिंग करते समय करंट की चपेट में आकर मिस्त्री की मौत

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जानकारी के अनुसार वीरेंद्र बुधवार सुबह गांव के ही एक घर में वायरिंग का काम करने गए थे। उसी दौरान अचानक वह करंट की चपेट में आकर झुलस गए। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने बिजली आपूर्ति बंद कराकर उन्हें तार से अलग किया।परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुरसतगंज ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक नंद हौसिला यादव ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।वीरेंद्र की मौत से पत्नी पूजा यादव का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वह परिवार के पालन-पोषण की चिंता जताते हुए बिलखती रहीं। बेटी अबिया पिता के शव से लिपटकर रोती रही। बेटा अभियास मां को चुप कराने की कोशिश करता रहा। बहनें कमला और सुमित्रा भी भाई की मौत पर फफक पड़ीं। दोनों ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले भाई उन्हें छोड़कर चला गया, अब वे किसे राखी बांधेंगी।