फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   25 thousand withdrawn from the account by changing the ATM card

Amethi News: एटीएम कार्ड बदल खाते से 25 हजार पार

Thu, 27 Aug 2026 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 27 Aug 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
25 thousand withdrawn from the account by changing the ATM card
बाजार शुकुल। दक्खिन गांव क्यार निवासी प्रदीप कुमार ओझा का एटीएम कार्ड बदलकर उचक्कों ने उनके बैंक खाते से 25,050 रुपये पार कर दिए। मोबाइल पर रुपये मेसेज आने पर उन्हें ठगी की जानकारी हुई। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है।
विज्ञापन


प्रदीप के अनुसार, किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर उनका बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड बदल लिया। इसके बाद 22 अगस्त को दोपहर 1:14 बजे रानीगंज स्थित किसान सेवा केंद्र से कार्ड स्वाइप कर 10 हजार रुपये निकाल लिए। दो मिनट बाद उसी स्थान से 6,050 रुपये की निकासी हुई। 23 अगस्त को दोपहर 3:38 बजे एटीएम से नौ हजार रुपये और निकाल लिए गए।
विज्ञापन


लगातार निकासी के मेसेज आने पर प्रदीप को खाते से रकम निकलने की जानकारी हुई। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। थानाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बैंक से लेनदेन का विवरण और सीसीटीवी फुटेज जुटाया जा रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed