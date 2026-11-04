Amethi News: जिला अस्पताल में भीड़, 985 मरीज पहुंचे

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जिला अस्पताल में बुधवार को करीब 985 मरीज उपचार कराने पहुंचे। इनमें 364 बुखार, 121 खांसी और 113 जुकाम से पीड़ित थे। पेट दर्द के 105 और दस्त के 89 मरीज भी उपचार कराने पहुंचे। वहीं, मनोरोग से संबंधित 119 मरीजों ने भी चिकित्सकों से परामर्श लिया। शेष मरीज अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। विज्ञापन



फिजिशियन डॉ. शुभम पांडेय और डॉ. अमित यादव की ओपीडी में मरीजों की अधिक भीड़ रही। अमेठी निवासी राम किशुन ने बताया कि उन्हें दो दिन से बुखार आ रहा है। गौरीगंज के दिनेश कुमार सर्दी-जुकाम और सिरदर्द से परेशान हैं। वहीं, राम किशोर कई दिनों से खांसी आने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। संध्या ने कमजोरी और बदन दर्द की समस्या बताई। विज्ञापन विज्ञापन



मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएं न लें। बुखार लगातार बना रहने या परेशानी बढ़ने पर अस्पताल में जांच कराकर उपचार कराएं। जिला अस्पताल में बुधवार को करीब 985 मरीज उपचार कराने पहुंचे। इनमें 364 बुखार, 121 खांसी और 113 जुकाम से पीड़ित थे। पेट दर्द के 105 और दस्त के 89 मरीज भी उपचार कराने पहुंचे। वहीं, मनोरोग से संबंधित 119 मरीजों ने भी चिकित्सकों से परामर्श लिया। शेष मरीज अन्य बीमारियों से ग्रसित थे।फिजिशियन डॉ. शुभम पांडेय और डॉ. अमित यादव की ओपीडी में मरीजों की अधिक भीड़ रही। अमेठी निवासी राम किशुन ने बताया कि उन्हें दो दिन से बुखार आ रहा है। गौरीगंज के दिनेश कुमार सर्दी-जुकाम और सिरदर्द से परेशान हैं। वहीं, राम किशोर कई दिनों से खांसी आने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। संध्या ने कमजोरी और बदन दर्द की समस्या बताई।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएं न लें। बुखार लगातार बना रहने या परेशानी बढ़ने पर अस्पताल में जांच कराकर उपचार कराएं।

अमेठी सिटी। सुबह-शाम की ठंडक और दिन में तापमान में उतार-चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसका असर जिला अस्पताल की ओपीडी में भी नजर आ रहा है। मंगलवार को दोपहर 12:20 बजे तक पर्चा बनवाने के बाद मरीज चिकित्सकों को दिखाने के लिए कतार में खड़े रहे। चिकित्सक जांच के बाद दवाएं देने के साथ ही उन्हें मौसम के अनुरूप सावधानी बरतने की सलाह दे रहे थे।