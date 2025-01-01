Amethi News: 1500 बीघा फसल पानी में डूबी

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रायबरेली के महाराजगंज तहसील के सिकंदरपुर से निकलने वाली मूंगताल ड्रेन तिलोई क्षेत्र में जलनिकासी का प्रमुख साधन है। पानी अधिक होने से ड्रेन उफना गई है। इससे अलाईपुर, सिजनी, पूरे दूंदी, भदसाना, कोटवा, विराज, कमई, पूरे शिवराज, गोकुला और पूरे सूबेदार समेत कई गांवों के खेतों में पानी भर गया है।किसान देशराज, छविनाथ, दुर्जन, विपत कुमार, दामोदर यादव, राहुल कुमार, शिवदर्शन, महेंद्र प्रताप, अजय सिंह और सोनू सिंह ने बताया कि कुंडी के आसपास खेत पूरी तरह पानी में डूबे हैं। धान की बालियां गलने लगी हैं। कई किसानों के पास एक से डेढ़ बीघा जमीन ही है। कोटवा संपर्क मार्ग पर करीब 500 मीटर और पूरे दूंदी-अलाईपुर मार्ग पर करीब 800 मीटर हिस्सा पानी में डूबा है। इससे ग्रामीणों और राहगीरों का आवागमन प्रभावित है।किसानों का आरोप है कि ड्रेन की करीब दस वर्षों से विधिवत सफाई नहीं हुई है। पूरे दूंदी के पूर्व प्रधान दिनेश सिंह राठौर ने बताया कि सफाई के लिए कई बार अधिकारियों को पत्र भेजे गए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ।एसडीएम अरुणिमा श्रीवास्तव ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। नहर विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई है। एडीएम ज्योति सिंह ने बताया कि जलस्तर कम होने के बाद सर्वे कराकर आपदा विभाग से किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।पूरे दूंदी निवासी गुरु प्रसाद ने बताया कि साहूकार से कर्ज लेकर धान की फसल बोई थी। उम्मीद थी कि उपज तैयार होने पर कर्ज चुका देंगे। पानी भरने से फसल बर्बाद होने के कगार पर है। अब कर्ज चुकाने के लिए खेत गिरवी रखने की नौबत आ गई है।