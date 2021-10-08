Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 28 Nov 2026 12:51 AM IST
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थाना समाधान दिवस
सुबह 10:0 बजे। गौरीगंज सहित जिले भर के थानों में होगा थाना समाधान दिवस का आयोजन।
मेला
सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में लगेगा मेला।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज जायस में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल रानीगंज में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। तिलोई के खरगपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के नेवाजगढ़ गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गौरीगंज उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
प्रवचन
सुबह 11:00 बजे। गौरीगंज के पलिया वार्ड में प्रणवपुरी महराज करेंगे प्रवचन। आयोजक दीपक सिंह।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 02: 00 बजे। जामों के जोरापुर गांव में प्रवाचक आचार्य संतोष महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक जगत नारायण मिश्र।
दोपहर 02: 00 बजे। जामों कस्बे में प्रवाचक अमरेश कृष्ण शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक देवेंद्र कुमार त्रिपाठी।
दोपहर 02: 00 बजे। संग्रामपुर के रानीपुर गांव में प्रवाचक अमित कृष्ण शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक राधाकृष्ण दुबे।
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सुबह 10:0 बजे। गौरीगंज सहित जिले भर के थानों में होगा थाना समाधान दिवस का आयोजन।
मेला
सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में लगेगा मेला।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज जायस में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल रानीगंज में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। तिलोई के खरगपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के नेवाजगढ़ गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गौरीगंज उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
प्रवचन
सुबह 11:00 बजे। गौरीगंज के पलिया वार्ड में प्रणवपुरी महराज करेंगे प्रवचन। आयोजक दीपक सिंह।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 02: 00 बजे। जामों के जोरापुर गांव में प्रवाचक आचार्य संतोष महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक जगत नारायण मिश्र।
दोपहर 02: 00 बजे। जामों कस्बे में प्रवाचक अमरेश कृष्ण शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक देवेंद्र कुमार त्रिपाठी।
दोपहर 02: 00 बजे। संग्रामपुर के रानीपुर गांव में प्रवाचक अमित कृष्ण शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक राधाकृष्ण दुबे।