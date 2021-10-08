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जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत दावे और आपत्तियां लेने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक निर्धारित है। इसी क्रम में शनिवार और रविवार को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। सभी बीएलओ के पास 17 नवंबर को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। विज्ञापन



नागरिक बूथ पर जाकर अपना नाम और विवरण देख सकेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। अभियान के दौरान बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहेंगे। राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों, ग्राम प्रधानों, पार्षदों और सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित निर्वाचन अधिकारी बूथों का निरीक्षण करेंगे। विज्ञापन विज्ञापन



अधिकारी बीएलओ की उपस्थिति और जरूरी व्यवस्थाओं की जांच करेंगे। जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने नागरिकों से 28 और 29 नवंबर को अपने बूथ पर पहुंचकर नाम जांचने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत दावे और आपत्तियां लेने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक निर्धारित है। इसी क्रम में शनिवार और रविवार को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। सभी बीएलओ के पास 17 नवंबर को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी।नागरिक बूथ पर जाकर अपना नाम और विवरण देख सकेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। अभियान के दौरान बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहेंगे। राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों, ग्राम प्रधानों, पार्षदों और सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित निर्वाचन अधिकारी बूथों का निरीक्षण करेंगे।अधिकारी बीएलओ की उपस्थिति और जरूरी व्यवस्थाओं की जांच करेंगे। जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने नागरिकों से 28 और 29 नवंबर को अपने बूथ पर पहुंचकर नाम जांचने की अपील की।

अमेठी सिटी। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे लोगों को अब दो दिन विशेष मौका मिलेगा। जिले के सभी मतदेय स्थलों पर 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ सुबह 10 से शाम चार बजे तक बूथों पर मौजूद रहेंगे। नए मतदाताओं के पंजीकरण के साथ सूची में दर्ज नाम और अन्य विवरणों की जांच भी की जा सकेगी। अभियान में युवाओं और महिलाओं के नाम शामिल कराने पर विशेष जोर रहेगा।