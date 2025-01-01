Amethi News: रुचि के अनुसार लें व्यावसायिक प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 28 Nov 2026 01:15 AM IST
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अमेठी सिटी। महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनें, उन्हें रोजगार के अवसर कैसे मिलें और अपने हुनर को आर्थिक मजबूती का आधार कैसे बनाएं? इन मुद्दों पर शुक्रवार को आरसेटी सेंटर गौरीगंज में आयोजित अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में चर्चा हुई। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे।
आईटीआई प्राचार्य शिवाकांत द्विवेदी, सेवायोजन अधिकारी अनुभव त्रिपाठी और आरसेटी निदेशक पूजालाल ने महिलाओं को कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी। शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि महिलाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहिए। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से वे नौकरी पाने के साथ अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं।
सिलाई, कंप्यूटर और अन्य तकनीकी विधाओं में प्रशिक्षण लेकर रोजगार के अवसर तलाशे जा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सेवायोजन अधिकारी अनुभव त्रिपाठी ने रोजगार शुरू करने में आने वाली दिक्कतों, आर्थिक सहयोग और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच काम करने जैसे विषयों पर चर्चा की।
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आरसेटी निदेशक पूजालाल ने भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। कार्यक्रम में महिलाओं ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुनरमंद महिलाओं को उचित मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग मिले तो वे परिवार की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
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आईटीआई प्राचार्य शिवाकांत द्विवेदी, सेवायोजन अधिकारी अनुभव त्रिपाठी और आरसेटी निदेशक पूजालाल ने महिलाओं को कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी। शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि महिलाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहिए। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से वे नौकरी पाने के साथ अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं।
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सिलाई, कंप्यूटर और अन्य तकनीकी विधाओं में प्रशिक्षण लेकर रोजगार के अवसर तलाशे जा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सेवायोजन अधिकारी अनुभव त्रिपाठी ने रोजगार शुरू करने में आने वाली दिक्कतों, आर्थिक सहयोग और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच काम करने जैसे विषयों पर चर्चा की।
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आरसेटी निदेशक पूजालाल ने भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। कार्यक्रम में महिलाओं ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुनरमंद महिलाओं को उचित मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग मिले तो वे परिवार की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।