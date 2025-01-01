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सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में शुभी ने प्रथम, रिशु ने द्वितीय और आस्था ने तृतीय स्थान हासिल किया। निबंध प्रतियोगिता में शुभी ने पहला, लक्ष्मी ने दूसरा और रुकसार ने तीसरा स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में सारिका पहले, आकृति दूसरे और अंकिता तीसरे स्थान पर रहीं। रंगोली प्रतियोगिता में सेजल, महिमा और गुलनाज ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं को अपनी अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, लेखन और रचनात्मक कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिला। प्रधानाचार्य निहारिका मिश्रा ने छात्राओं की सहभागिता और उपलब्धियों की सराहना की।