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मतदाता पुनरीक्षण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं और महिलाओं का नाम प्राथमिकता से मतदाता सूची में शामिल कराया जाए। कोई भी पात्र नागरिक सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। बीएलओ घर-घर संपर्क कर लोगों को जागरूक करें। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक निर्धारित है।मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को प्रस्तावित है। कानून व्यवस्था की समीक्षा में हत्या, लूट, महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो सहित गंभीर अपराधों की स्थिति जानी। लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण और गंभीर अपराधों के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया।अधिशासी अभियंता उमेश चंद्रा ने बताया कि परियोजना को 30 अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रभारी मंत्री ने गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य समयसीमा में पूरा कराने को कहा। तिलोई के बहादुरपुर विकासखंड के मोहना गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा विकास योजना के तहत सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास किया। जिले में इस योजना के तहत 40 स्थलों का चयन किया गया है।