Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। सैठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।





जागरूकता गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। शाहगढ़ के नेवादा किशुनगढ़ गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। अमेठी के कोरारी गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के नरायनपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिंहपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।





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जन आरोग्य मेला