Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 15 Sep 2026 12:28 AM IST
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सवामनी भोग
सुबह 08:00 बजे। टीकरमाफी के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु लगाएंगे सवामनी भोग।
मेला
सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में होगा मेले का आयोजन।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सेमरौता में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज धरौली में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के परसांवा गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के रामगढ़ गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। जायस के खरौली गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शाहगढ़ उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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सुबह 08:00 बजे। टीकरमाफी के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु लगाएंगे सवामनी भोग।
मेला
सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में होगा मेले का आयोजन।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सेमरौता में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज धरौली में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के परसांवा गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के रामगढ़ गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। जायस के खरौली गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शाहगढ़ उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।