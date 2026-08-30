Amethi News: कार की चपेट में आई बाइक, मां की मौत, बेटा घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 30 Aug 2026 01:18 AM IST
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शाहगढ़। बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेरी तिलोकपुर गांव के पास शुक्रवार को कार की चपेट में आने से कटरा महारानी गांव निवासी बाइक सवार होमगार्ड राजकुमार यादव (45) और उनकी मां सुखराजी (75) घायल हो गईं। दोनों को जिला अस्पताल से रायबरेली एम्स रेफर किया गया। उपचार के दौरान शनिवार को सुखराजी की मौत हो गई। राजकुमार की हालत गंभीर बनी हुई है।
राजकुमार के बेटे सचिन यादव के अनुसार उनके पिता रक्षाबंधन पर दादी सुखराजी को उनके मायके कौहार लेकर बाइक से जा रहे थे। टेरी तिलोकपुर के पास कार की चपेट में आने से दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने रायबरेली एम्स रेफर कर दिया। एम्स में उपचार के दौरान शनिवार को सुखराजी ने दम तोड़ दिया।
राजकुमार का उपचार चल रहा है। सुखराजी की मौत की सूचना मिलते ही बेटियां फूलकुमारी, राजपती और अमरावती का रो-रोकर बुरा हाल है। नाती इशू, ईशा और खुशी भी गमगीन हैं। बेटे राजेश कुमार को सूचना मिली तो वह चंडीगढ़ से घर के लिए रवाना हो गए।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय राजकुमार ने हेलमेट पहन रखा था। इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से कार की पहचान की जा रही है।
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राजकुमार के बेटे सचिन यादव के अनुसार उनके पिता रक्षाबंधन पर दादी सुखराजी को उनके मायके कौहार लेकर बाइक से जा रहे थे। टेरी तिलोकपुर के पास कार की चपेट में आने से दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने रायबरेली एम्स रेफर कर दिया। एम्स में उपचार के दौरान शनिवार को सुखराजी ने दम तोड़ दिया।
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राजकुमार का उपचार चल रहा है। सुखराजी की मौत की सूचना मिलते ही बेटियां फूलकुमारी, राजपती और अमरावती का रो-रोकर बुरा हाल है। नाती इशू, ईशा और खुशी भी गमगीन हैं। बेटे राजेश कुमार को सूचना मिली तो वह चंडीगढ़ से घर के लिए रवाना हो गए।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय राजकुमार ने हेलमेट पहन रखा था। इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से कार की पहचान की जा रही है।