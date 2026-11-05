Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Accused convicted in motorcycle theft case

Amethi News: मोटरसाइकिल चोरी में आरोपी दोषी करार

Thu, 05 Nov 2026 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 05 Nov 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Accused convicted in motorcycle theft case
अमेठी सिटी।जिला महिला अस्पताल से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में सीजेएम सुल्तानपुर नवनीत सिंह की अदालत ने सूरज कश्यप को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर अदालत ने उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर नगर कोतवाल को गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। विनोबापुरी निवासी चंद्रभान पांडेय ने 28 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वह अस्पताल में भर्ती बेटी को देखने आए थे। परिसर में मोटरसाइकिल खड़ी कर लौटे तो वह गायब थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचना में संग्रामपुर के कोलवा मजरे ठेगहा निवासी सूरज का नाम सामने आया। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी शैलेश कृष्ण चतुर्वेदी ने आरोपी की आठ मुकदमों की आपराधिक हिस्ट्री और साक्ष्य पेश किए। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed