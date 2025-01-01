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भाषण प्रतियोगिता में अंजली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्वाती गिरि दूसरे और राजन शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। प्रतिभागियों ने विषय पर अपने विचार रखे। इससे उन्हें मंच पर बोलने, विचारों को क्रमबद्ध करने और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने का अवसर मिला। निबंध प्रतियोगिता में सुलोचनी ने पहला, सोनम ने दूसरा और शिवांगी मौर्य ने तीसरा स्थान हासिल किया।इस स्पर्धा में विद्यार्थियों की भाषा, विचारों की स्पष्टता और लिखित अभिव्यक्ति को परखा गया। पोस्टर प्रतियोगिता में कोमल प्रथम, दीपा सिंह द्वितीय और काजल तृतीय स्थान पर रहीं। प्रतिभागियों ने चित्रों और रंगों के माध्यम से अपनी कल्पनाशीलता दिखाई। प्रधानाचार्य निर्भय सिंह ने कहा कि पढ़ाई के साथ ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।भाषण से बोलने का आत्मविश्वास बढ़ता है, निबंध लेखन से विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से रखने का अभ्यास होता है, जबकि पोस्टर बनाने से रचनात्मक सोच विकसित होती है। विद्यालय में इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता पहचानने का अवसर देती हैं।