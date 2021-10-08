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उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिले के विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है। इसके तहत आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को किया जा चुका है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तिथि चार जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण संबंधी कार्रवाई चलेगी।उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम में संशोधन, विलोपन और पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से हेल्पलाइन का उपयोग करने और अभियान में सहभागिता की अपील की है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।