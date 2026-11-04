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Amethi News: एक ही मंडप में होंगे 240 जोड़े विदा, तैयारियां पूरी

Wed, 04 Nov 2026 01:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 04 Nov 2026 01:26 AM IST
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240 couples to be wed under one pavilion; preparations complete
अमेठी सिटी। तिलोई के राजा विश्वनाथ शरण इंटर कॉलेज में पांच नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह होगा। जिसमें 240 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। इसमें तिलोई, सिंहपुर और बहादुरपुर ब्लॉक से 75-75 तथा नगर पालिका जायस के 15 से 18 जोड़े शामिल होंगे।
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समाज कल्याण विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विवाह उपरांत नवदंपतियों को प्रमाणपत्र और उपहार दिए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना ने बताया कि योजना के तहत प्रति जोड़ा एक लाख रुपये खर्च किए जाते हैं, जिसमें 64 हजार रुपये वधू के खाते में, 21 हजार रुपये की उपहार सामग्री और 15 हजार रुपये आयोजन व्यवस्था पर व्यय होते हैं।
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