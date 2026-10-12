Amethi News: मेले में 1344 मरीजों का इलाज

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गोसाईगंज पीएचसी में सुबह से ही मरीज पहुंचने लगे। दोपहर 12:20 बजे डॉ. संजय गुप्ता और डॉ. अशोक पांडेय ने मरीजों की जांच की। सरायहीरमती निवासी शारदा प्रसाद पांडेय ने बताया कि 15 दिन से पेट दर्द और गैस की समस्या है। बाहर से दवा लेने के बाद भी राहत नहीं मिली। पूरे गांव निवासी श्यामा देवी ने बताया कि पांच दिनों से सीने में दर्द हो रहा है। बाहर से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला।गोसाईगंज निवासी गुड्डा देवी ने बताया कि एक महीने से बुखार, सिर, बदन और कमर दर्द की समस्या बनी हुई है। दवा खाने पर कुछ समय के लिए आराम मिलता है, इसके बाद फिर बुखार और दर्द शुरू हो जाता है। कालू का पुरवा निवासी राजपाल तिवारी ने बताया कि एक सप्ताह से बुखार और बदन दर्द से परेशान हैं। जांच के बाद चिकित्सक ने दवा दी। चिकित्सकों ने मरीजों को सफाई रखने, स्वच्छ या उबला पानी पीने की सलाह दी।