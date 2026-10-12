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Amethi News: मेले में 1344 मरीजों का इलाज

Mon, 12 Oct 2026 01:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:21 AM IST
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1,344 patients treated at the fair.
अमेठी के गोसाईगंज पीएचसी पर आयोजित आरोग्य मेले में मरीज का इलाज करते डॉक्टर। -संवाद
अमेठी सिटी। बुखार, बदन दर्द, खांसी और पेट दर्द से परेशान मरीज रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में उपचार कराने पहुंचे। जिले के 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की भीड़ रही। चिकित्सकों ने 1344 मरीजों की जांच कर उपचार किया। गंभीर हालत में चार मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। मरीजों को निशुल्क दवाएं भी दी गईं।
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गोसाईगंज पीएचसी में सुबह से ही मरीज पहुंचने लगे। दोपहर 12:20 बजे डॉ. संजय गुप्ता और डॉ. अशोक पांडेय ने मरीजों की जांच की। सरायहीरमती निवासी शारदा प्रसाद पांडेय ने बताया कि 15 दिन से पेट दर्द और गैस की समस्या है। बाहर से दवा लेने के बाद भी राहत नहीं मिली। पूरे गांव निवासी श्यामा देवी ने बताया कि पांच दिनों से सीने में दर्द हो रहा है। बाहर से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला।
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गोसाईगंज निवासी गुड्डा देवी ने बताया कि एक महीने से बुखार, सिर, बदन और कमर दर्द की समस्या बनी हुई है। दवा खाने पर कुछ समय के लिए आराम मिलता है, इसके बाद फिर बुखार और दर्द शुरू हो जाता है। कालू का पुरवा निवासी राजपाल तिवारी ने बताया कि एक सप्ताह से बुखार और बदन दर्द से परेशान हैं। जांच के बाद चिकित्सक ने दवा दी। चिकित्सकों ने मरीजों को सफाई रखने, स्वच्छ या उबला पानी पीने की सलाह दी।
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