Ambedkar Nagar News: दिल्ली काम करने जा रहे युवक की संदिग्ध हालात में मौत

विज्ञापन

आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के नंदेश्वर गांव निवासी सोनू दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। मृतक के छोटे भाई भोनू के अनुसार, सोनू शुक्रवार शाम घर से दिल्ली जाने के लिए निकले थे। शनिवार सुबह कुसुमखोर गांव के पास वह संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आननफानन उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।सूचना मिलने पर जैतपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उनकी मौत की खबर मिलते ही पत्नी सरिता और दोनों बेटे हिमांशु (10) व राज (5) का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ जलालपुर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। (संवाद)