Ambedkar Nagar News: गुजरात में लापता हुआ जलालपुर का युवक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 10:38 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 10:38 PM IST
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जलालपुर। गुजरात में कार चलाने वाले चिलमनिया गांव निवासी दुर्गेश (35) संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। नहर किनारे उनकी कार और चप्पल मिलने से परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। पत्नी ने गुजरात पुलिस को सूचना देकर पति की तलाश कराने की गुहार लगाई है।
परिजनों के अनुसार, दुर्गेश पिछले 10 वर्षों से परिवार के साथ गुजरात में रह रहे हैं। वह दो वर्षों से ओला सर्विस की गाड़ी चला रहे थे। 25 नवंबर की सुबह करीब पांच बजे वह कार लेकर घर से निकले थे। चार लोगों ने उनकी गाड़ी बुक की थी। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला।
पत्नी सलीता देवी ने बताया कि बुधवार सुबह करीब नौ बजे पति से फोन पर आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। काफी तलाश करने पर नहर के पास कार और चप्पल मिलीं। दुर्गेश के दो बेटे दिवांश (7) और देवांश (2) हैं। उनकी सलामती को लेकर परिवार परेशान है।
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जलालपुर कोतवाली प्रभारी अजय प्रताप सिंह यादव ने कहा कि अभी मामले में शिकायत नहीं मिली है। परिजन संपर्क करते हैं तो हरसंभव मदद की जाएगी।
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परिजनों के अनुसार, दुर्गेश पिछले 10 वर्षों से परिवार के साथ गुजरात में रह रहे हैं। वह दो वर्षों से ओला सर्विस की गाड़ी चला रहे थे। 25 नवंबर की सुबह करीब पांच बजे वह कार लेकर घर से निकले थे। चार लोगों ने उनकी गाड़ी बुक की थी। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला।
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पत्नी सलीता देवी ने बताया कि बुधवार सुबह करीब नौ बजे पति से फोन पर आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। काफी तलाश करने पर नहर के पास कार और चप्पल मिलीं। दुर्गेश के दो बेटे दिवांश (7) और देवांश (2) हैं। उनकी सलामती को लेकर परिवार परेशान है।
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जलालपुर कोतवाली प्रभारी अजय प्रताप सिंह यादव ने कहा कि अभी मामले में शिकायत नहीं मिली है। परिजन संपर्क करते हैं तो हरसंभव मदद की जाएगी।