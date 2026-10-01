Ambedkar Nagar News: युवक ने चार मंजिला मकान से लगाई छलांग, घायल

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जानकारी के अनुसार, कासिफ अपनी मां नाजमा खातून, भाई मोहम्मद जाहिद और बहन कसीस बानो के साथ करीब डेढ़ महीने से दरगाह स्थित नेशनल लॉज गेस्ट हाउस में किराये का कमरा लेकर रह रहा था और दरगाह में इलाज करा रहा था। बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे, जब उसकी मां, भाई और बहन कमरे में मौजूद थे। इसी दौरान कासिफ चौथी मंजिल पर पहुंच गया और नीचे छलांग लगा दी।नीचे गिरने से पहले वह बिजली के तारों पर जा गिरा और कुछ देर तक तारों में लटका रहा, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गया। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद राहगीरों और गेस्ट हाउस में ठहरे लोगों ने तत्काल युवक को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी पहुंचाया। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि युवक की हालत गंभीर देख चिकित्सकों राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है।