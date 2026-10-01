फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Allegation of embezzlement of 93.40 lakh from liquor sales proceeds.

Ambedkar Nagar News: शराब बिक्री की रकम में 93.40 लाख रुपये के गबन का आरोप

Thu, 01 Oct 2026 11:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
Allegation of embezzlement of 93.40 lakh from liquor sales proceeds.
अंबेडकरनगर। शराब वितरण कंपनी की बिक्री से प्राप्त 93.40 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने एजेंट समेत 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि एजेंट ने परिजनों व करीबियों के साथ मिलकर बिक्री की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराई व 10 लाख रुपये नकद लिए।
विज्ञापन

लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार निवासी कंपनी प्रतिनिधि विकास जायसवाल के मुताबिक, कंपनी के पास जिले में देशी-विदेशी शराब व बीयर वितरण का लाइसेंस है। राजेसुल्तानपुर के मदैयां गड़वल बाजार निवासी अमित चंद्र को एजेंट नियुक्त किया गया था। उसकी जिम्मेदारी दुकानदारों से प्राप्त चेक, ऑनलाइन और नकद रकम कंपनी के खाते में जमा कराने की थी।
विज्ञापन

आरोप है कि अमित ने रकम कंपनी के खाते में जमा कराने के बजाय अपने भाई रवि चंद्र की फर्म रवि ट्रेडर्स समेत कई खातों में ट्रांसफर कराई। रवि ट्रेडर्स के तीन खातों में करीब 56.94 लाख रुपये जमा कराने की बात शिकायत में कही गई है। इसके अलावा अरविंद गोस्वामी, अनुराग गोस्वामी, राधिका देवी, जितेंद्र कुमार, एबोल्डफ साइंस कॉरपोरेशन, राहुल चंद्र, एहसानुलहक, आशुतोष कुमार व आकाश प्रताप के खातों में भी रकम भेजने का आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कंपनी ने एजेंट अमित चंद्र और गोदाम निगरानीकर्ता अमनदीप गौड़ पर बिना वैध बिल व गेट पास माल देने तथा एक्साइज रजिस्टर में हेराफेरी का भी आरोप लगाया है। कंपनी के कंप्यूटर व पासवर्ड का दुरुपयोग कर बिल बनाने और बाद में उन्हें डिलीट करने की बात कही गई है। सीओ आलापुर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर बैंक खातों में हुए लेनदेन और अन्य आरोपों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed