Ambedkar Nagar News: शराब बिक्री की रकम में 93.40 लाख रुपये के गबन का आरोप

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लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार निवासी कंपनी प्रतिनिधि विकास जायसवाल के मुताबिक, कंपनी के पास जिले में देशी-विदेशी शराब व बीयर वितरण का लाइसेंस है। राजेसुल्तानपुर के मदैयां गड़वल बाजार निवासी अमित चंद्र को एजेंट नियुक्त किया गया था। उसकी जिम्मेदारी दुकानदारों से प्राप्त चेक, ऑनलाइन और नकद रकम कंपनी के खाते में जमा कराने की थी।आरोप है कि अमित ने रकम कंपनी के खाते में जमा कराने के बजाय अपने भाई रवि चंद्र की फर्म रवि ट्रेडर्स समेत कई खातों में ट्रांसफर कराई। रवि ट्रेडर्स के तीन खातों में करीब 56.94 लाख रुपये जमा कराने की बात शिकायत में कही गई है। इसके अलावा अरविंद गोस्वामी, अनुराग गोस्वामी, राधिका देवी, जितेंद्र कुमार, एबोल्डफ साइंस कॉरपोरेशन, राहुल चंद्र, एहसानुलहक, आशुतोष कुमार व आकाश प्रताप के खातों में भी रकम भेजने का आरोप है।कंपनी ने एजेंट अमित चंद्र और गोदाम निगरानीकर्ता अमनदीप गौड़ पर बिना वैध बिल व गेट पास माल देने तथा एक्साइज रजिस्टर में हेराफेरी का भी आरोप लगाया है। कंपनी के कंप्यूटर व पासवर्ड का दुरुपयोग कर बिल बनाने और बाद में उन्हें डिलीट करने की बात कही गई है। सीओ आलापुर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर बैंक खातों में हुए लेनदेन और अन्य आरोपों की जांच की जा रही है।