Ambedkar Nagar News: जेई को घर में बंद कर पीटा, मोबाइल तोड़ा

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घटना बुधवार रात की है। विद्युत उपकेंद्र नेवादा में तैनात जेई प्रभाकर मौर्य स्टाफ के साथ किशुनपुर कबिरहां गांव में टूटे बिजली के खंभों की मरम्मत करा रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि पख्खनपुर बिछैला निवासी रामबहादुर अपने व्यावसायिक कनेक्शन पर अतिरिक्त केबल लगाकर बिजली चोरी कर रहा है।रात करीब एक बजे जेई प्रभाकर मौर्य संविदाकर्मी आलोक सिंह, चालक अबरार और संविदाकर्मी धीरज शर्मा के साथ रामबहादुर के परिसर में जांच करने पहुंचे। ट्रांसफार्मर से अतिरिक्त केबल जोड़कर बिजली चोरी किए जाने की बात सामने आई। टीम जब इसकी वीडियोग्राफी करने लगी तो आरोप है कि रामबहादुर ने जेई को पकड़ लिया। इसके बाद उसके पुत्र रोहित ने लोहे की सरिया और राहुल ने बैट से जेई व कर्मचारियों पर हमला कर दिया।कर्मचारी किसी तरह मौके से बचकर निकले, जबकि जेई को आरोपियों ने घर में बंद कर पीटा। आरोप है कि हमलावरों ने मोबाइल का लॉक खुलवाकर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया। मना करने पर मोबाइल फोन तोड़ दिया। जेई ने 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें घर से बाहर निकाला। मामले में पुलिस ने रामबहादुर, रोहित और राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।