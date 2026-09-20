Ambedkar Nagar News: तीन किमी दूर पढ़ने जा रहे बिलारी के नौनिहाल

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ग्रामीणों के मुताबिक बारिश होते ही विद्यालय तक जाने वाला रास्ता पानी में डूब जाता है। मुख्य मार्ग से स्कूल तक पक्का रास्ता नहीं होने से समस्या और बढ़ जाती है। कई अभिभावक बच्चों को समय से दुल्हूपुर विद्यालय पहुंचाने के लिए करीब एक घंटा पहले घर से निकलते हैं। कुछ बच्चे पैदल ही तीन किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बिलारी से दुल्हूपुर जाने वाला मार्ग भी कई जगह क्षतिग्रस्त है। इससे बारिश के दौरान बच्चों और अभिभावकों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।बिलारी निवासी उर्मिला देवी, आशा देवी और प्रकाश निषाद ने बताया कि जलभराव और रास्ते की समस्या वर्षों पुरानी है। जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत स्तर पर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।तालाब और जर्जर भवन भी चिंता का कारणविद्यालय के बगल में स्थित तालाब भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता का कारण बना हुआ है। जलभराव के दौरान छोटे बच्चों के तालाब के आसपास पहुंचने का खतरा बना रहता है। लगातार सीलन और पानी के कारण विद्यालय भवन की दीवारों और फर्श में भी खराबी आ गई है। कई स्थानों पर दरारें दिखाई दे रही हैं। इससे भवन के और जर्जर होने की आशंका है।2004-05 में बना था विद्यालयप्राथमिक विद्यालय बिलारी का निर्माण वर्ष 2004-05 के आसपास कराया गया था। प्रधानाध्यापक किरन यादव और सहायक अध्यापक अंकित पांडेय ने बताया कि बारिश के दिनों में जलभराव के कारण बच्चों की पढ़ाई दुल्हूपुर विद्यालय में संचालित करनी पड़ती है। समस्या के समाधान के लिए हर वर्ष विभागीय स्तर पर पत्राचार किया जाता है, लेकिन विद्यालय तक पहुंचने के लिए अब तक पक्का रास्ता नहीं बन सका।जल्द होगा निस्तारणमामले की जांच के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जांच कराकर समस्या का जल्द निस्तारण कराया जाएगा। - मधुमिता सिंह, एसडीएम, जलालपुर