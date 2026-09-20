Ambedkar Nagar News: पेड़ कटान के मामले में पांच पर एफआईआर

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हंसवर क्षेत्र के धंजवल गांव में 18 सितंबर को वन दरोगा धर्मेंद्र कुमार ने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान निजी भूमि पर करीब 50 कटे सागौन के पेड़ पाए। जांच में भूमि मालिक सद्दाम निवासी टड़वा दरब बताए गए। वन विभाग की रिपोर्ट में कटान अब्दुल सलाम निवासी जैनुद्दीनपुर की ओर से किए जाने का उल्लेख है। टांडा क्षेत्र के गौरा गूजर गांव में 19 सितंबर को सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को चार सागौन, दो आम, दो जामुन, दो नीम और एक इमली के कटे बूट मिले। स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर विभाग ने पेड़ों के मालिक मो. मुस्तकीन पुत्र मो. रफी को नामजद कराया। इसी दिन टांडा के शाहपुर कुरमौल में जांच के दौरान सागौन के आठ कटे बूटे मिले। रिपोर्ट में पेड़ों का मालिक सुरेंद्र कुमार और ठेकेदार अंकित गौड़ को बताया गया है। तीनों मामलों में वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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हंसवर/टांडा। जिले में अवैध रूप से पेड़ों के कटान के तीन मामलों में वन विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हंसवर और टांडा क्षेत्र के तीन गांवों में जांच के दौरान 50 से अधिक सागौन समेत कुल 69 कटे पेड़ मिले थे।