Ambedkar Nagar News: त्योहार से पहले ट्रेनों में टिकट का संकट

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दीपावली आठ नवंबर को मनाई जाएगी। त्योहार से पहले और बाद में बड़ी संख्या में लोग महानगरों से अपने घर लौटेंगे। इसके चलते अभी से ट्रेनों में आरक्षण की मांग बढ़ गई है। अकबरपुर से लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, देहरादून और पटना जाने वाली कई ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। रविवार सुबह साबरमती, सियालदाह और कैफियात एक्सप्रेस में नो रूम रहा। आरक्षण कराने पहुंचे कई यात्रियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके अलावा कोटा-पटना, दून और मरुधर एक्सप्रेस में भी यात्रियों को आसानी से कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों के सामने सबसे अधिक परेशानी है। लोगों को अब तत्काल टिकट या वेटिंग टिकट का सहारा लेना पड़ रहा है।यात्री हो रहे परेशानअकबरपुर के गोहन्ना निवासी मिश्रीलाल रविवार को दिल्ली जाने के लिए टिकट लेने रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली में रहते हैं और त्योहार पर घर आने-जाने के लिए पहले से टिकट बुक कराना चाहते हैं, लेकिन कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है।सम्मनपुर क्षेत्र के सिकरोहर निवासी मुकेश राजभर मुंबई में रहते हैं। वह इन दिनों घर आए हुए हैं। वापस मुंबई जाने के लिए कन्फर्म टिकट लेने के लिए दो दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है।त्योहार में बढ़ जाती है भीड़त्योहार के सीजन में गांव और शहर दोनों ओर से यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। लोग यात्रा से पहले ही टिकट बुक करा रहे हैं। दीपावली तक ट्रेनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। - विनोद कुमार, स्टेशन अधीक्षक