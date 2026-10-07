फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Weather changed in the afternoon; drizzles accompanied by strong winds in several areas.

Ambedkar Nagar News: दोपहर बाद बदला मौसम, तेज हवा के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी

Wed, 07 Oct 2026 10:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
Weather changed in the afternoon; drizzles accompanied by strong winds in several areas.
अकबरपुर क्षेत्र के कटारिया गांव में राजितराम के खेत में भरा पानी और भीगी फसल। संवाद
अंबेडकरनगर। सुबह से तेज धूप के बाद बुधवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। अकबरपुर शहर में तेज हवा के साथ आसमान काले बादलों से घिर गया। इसके बाद शहर समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई।
विज्ञापन

अकबरपुर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बादल छाए और हल्की बारिश हुई। सुलेमपुर व आसपास के क्षेत्रों में भी काले बादल छाए रहे और तेज हवा चलती रही। भीटी क्षेत्र में हल्की हवा के साथ बारिश हुई। जलालपुर में शाम करीब पांच बजे तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। जमुनीपुर क्षेत्र में भी हल्की हवाओं के बीच बूंदाबांदी हुई। आलापुर में देर शाम तक बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई।
विज्ञापन

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। पहले हुई बारिश में खेतों में कटी धान की फसल भीग गई थी। धूप निकलने पर किसान फसल सुखाने में जुटे थे। बुधवार को फिर बादल और बूंदाबांदी होने से उनकी मेहनत पर पानी फिरने की आशंका बढ़ गई है। खेत में पड़ी फसल के दोबारा भीगने से दाना खराब होने और नुकसान बढ़ने की चिंता किसानों को सता रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

धान सुखाना मुश्किल
नूरपुर खुर्द निवासी किसान ओमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि बारिश में पहले ही धान की फसल भीग चुकी है। धूप निकलने पर उसे सुखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोपहर बाद अचानक तेज हवा के साथ बादल घिर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। दोबारा बारिश हुई तो खेत में पड़ी धान की फसल को संभालना मुश्किल होगा। जलालपुर क्षेत्र के सलाहुद्दीनपुर निवासी किसान गुलाब प्रजापति ने बताया कि धान की कटाई के समय मौसम लगातार परेशानी खड़ी कर रहा है। बारिश से सब्जी की फसलों को भी नुकसान हो रहा है।

डीएम ने की सावधानी बरतने की अपील
डीएम ईशा प्रिया ने बताया कि मौसम विभाग ने तेज बारिश, हवा और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कच्चे घरों से दूर रहने और बारिश के दौरान खेतों में न जाने की सलाह दी है। डीएम ने बताया कि सभी एसडीएम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम की स्थिति के अनुसार प्रभावित लोगों को तत्काल मदद मुहैया कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed