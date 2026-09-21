यूपी चार हिस्सों में बंटेगा, पूर्वांचल बना तो राजभर का बेटा होगा सीएम : राजभर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजभर ने कहा कि बुंदेलखंड, हरित प्रदेश, मध्यांचल और पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के छह मंडलों में राजभर समाज की बड़ी आबादी है। ऐसे में यदि पूर्वांचल राज्य का गठन होता है तो गठबंधन की राजनीति में राजभर समाज का नेतृत्व मजबूत दावेदार होगा।सपा पर लगाए आरोपओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के खिलाफ लगाए जा रहे कुछ पोस्टरों में किए गए आरोप सही हैं। उनका आरोप था कि सपा शासनकाल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को संरक्षण मिला, जिससे सरकार की पहचान अपराध और माफियाराज से जुड़ी। उन्होंने सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे पर भी कटाक्ष किया।अखिलेश-ओवैसी गठबंधन संभव नहींराजभर ने दावा किया कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुस्लिम समाज के राजनीतिक नेतृत्व का दावा करते हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मतभेद होने के कारण अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच गठबंधन संभव नहीं है।